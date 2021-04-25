عمال التربية يحتجون ويتوقفون عن العمل في تيارت

توقف اليوم الأحد، عمال قطاع التربية عن العمل، عبر مختلف المؤسسات التعليمية بولاية تيارت بشكل واسع.

واحتج المضربون، على الوضعية المزرية التي أصبح يعاني منها أبناء الأسرة التربوية.

وعرفت مختلف المؤسسات التعليمية لا سيما في المتوسطات والإبتدائيات توقفا شبه كامل حسب مصادر تربوية.

ويأتي ذلك، وسط توقعات بإنضمام البقية لاحقا حسب أحد المحتجين الفاعلين.

فيما عرف مقر مديرية التربية توافد عدد كبير من أبناء القطاع، في تجمع يعتبر الأضخم من نوعه.

ورفع المحتجون شعارات مختلفة منددة بالوضع الذي يعاني منه العمال عبر مختلف الاطوار.

ودعا المحتجون، السلطات المعنية بضرورة الإلتفات لعمال التربية أمام ارتفاع القدرة الشرائية التي أنهكت المربين والموظفين والعمال.

كما طالب هؤلاء برفع النقطة الإستدلالية من 45 دج إلى 90 دج و إدراج الوظيفة التربوية ضمن الوظائف الشاقة.

بالإضافة إلى النظر في التقاعد النسبي وتمكين موظفي التعليم من المنح التي تستفيد منها مختلف القطاعات الأخرى كتلك المرتبطة بمنح المناسبات.

وكذا ايجاد صيغة سكنية خاصة بعمال التربية ورفع التأمين الإجتماعي الى نسبة 100 بالمائة.

وقال هؤلاء للنهار أونلاين، أنه قد آن الاوان لإعادة الإعتبار للمعلم والأستاذ والنظر بشكل جدي وسريع في وضعيته الإجتماعية.