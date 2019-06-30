عمال التطهير يشلون قطاع ويطالبون بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية بالوادي

احتج عمال الديوان الوطني للتطهير في كل مراكزه وفروعه من مركز الدببلة، والمقرن وقمار والرباح والرقيبة و محطة التصفية 2و3.

وندد العمال بالاوضاع المهنية والاجتملعية التي يعانون منها، اين طالب العمال في زيادة في الاجر القاعدي الذي لا يتماشى ووضعيتهم المعيشية.

كما اكدوا على انهاء مشكل التذبذب في صب الراتب الشهري الذي بات عنوان كل شهر مما فرض ديون تتراكم عليهم.

وتساءل المحتجون عن حرمانهم وتأخر في المنح على غرار منحة الزواج والولادة والتمدرس وحقوق التمدرس.

اضافة الى منحة التقدم في الدرجة آلية، وعدم الاستفادة من التعاضدية الشكلية، كما ألحوا على التعديل والمراجعة في الاتفاقية .