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عمال الحراسة باتصالات الجزائر للوادي يحتجون ويطالبون بادماجهم

أخبار الجزائر
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عمال الحراسة باتصالات الجزائر للوادي يحتجون ويطالبون بادماجهم
بقلم عبد العالي رحومة

احتج العشرات من عمال المشرفين على الحراسة في مؤسسة اتصالات الجزائر بالوادي، امام المديرية العملية للاتصالات مطالبين بادماجهم في مناصب خاصة.

كما طالبوا بتحويل ملفاتهم من المؤسسات الخاصة التي تستغلهم والتي لا تقدم لعدهم ابسط الضروريات في العيش الكريم .

واكد المحتجون انهم باتوا في خانة العبودية، حسب الشعارات التي رفعوها في ظل العمل بدوام كامل، مقابل 23 الف دينار جزائري، والتي لا تكفي لتغطية حاجيات عائلتهم .

وضع اكد انه لازم السنوات دون تغيير وناشدوا الجهات العليا بضرورة ادماجهم في اتصالات الجزائر لضمان حقوقهم المهضومة وهو مطلب رئيسي يتمثل في ادماجهم في المؤسسة وفقط.


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