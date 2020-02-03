عمال الشبكة الاجتماعية يحتجون ويطالبون بالادماج بتيارت

تجمع صباح اليوم الاثنين، عمال الشبكة الاجتماعية أمام مقر ولاية تيارت للمطالبة بادماجهم في مناصب عمل دائمة و احتساب الخبرة في التقاعد.

وقال هؤلاء الذين كانوا يرفعون شعارات منددة بالتهميش ان السلطات تجاهلت هذه الفئة التي تعمل في ظروف صعبة.

وطالب المحتجون، بإدماجهم في مناصبهم التي يعملون فيها منذ أكثر من 20 سنة ويتقاضون منحة لا تتجاوز 5400 دج التي لا تكفي اسد حاجياتهم مع ارتفاع القدرة الشرائية خاصة و أن هؤلاء يعملون في مهن تتعلق بالحراسة والتنظيف.

الامر الذي جعلهم بناشدون السلطات المعتية لتلبية مطلبهم المتمثل في الادماج و احتساب سنوات عملهم في التقاعد.

