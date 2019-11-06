عمال الصحة بالوادي يطالبون بالإفراج عن زملائهم المسجونين بقضية هلاك 8 رضع

احتج الكادر الطبي للقطاع الصحي بالوادي، داخل مستشفى “بشير بن ناصر”، رافعين شعارات يتسائلون فيها عن مصير زملائهم المسجونين في قضية هلاك 8 رضع.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في قرار حبس زملائهم، والذي اعتبروه جائرا نظرا لظروف العمل التي يشتغلون في كنفها.

وأضاف عمال الصحة، أن المسؤولية تتحملها الوزارة التي وجهت أصابع الإتهام للحلقة الأضعف على حد تعبيرهم.

وصرح المحتجون، أن مستشفى بشير بن ناصر منجز منذ سنة 1958، إبان الحقبة الاستعمارية.

كما أكد العمال، على عدم تحميل المدير والطاقم الصحي المسؤولية، مطالبين بالكشف عن نتائج التحقيقات، خاصة أن شبكة الكهرباء داخل المستشفى تعاني منذ تسليمه.

وأضاف المحتجون، بأنه قد رفع حول طريقة إنجاز المستشفى، العديد من التقارير سابقا.

ومما زاد الطينة بلة هو تحميل المسؤولية للطاقم الإداري والصحي، والذي يقوم بمسايرة وتسيير الوضع فقط.

وكذا جر المدير ورئيسة دار الولادة وقابلات وعمال مهنيين السجن، والإكتفاء بإنهاء مهام مدير الصحة المسؤول الأول على القطاع بالولاية.

وزاد من قلق الكادر الطبي وعائلات المسجونين، إضراب القضاة الذي زاد من تعقيد الوضع وتأجيل القضية إلى آجال غير معلومة، رغم انتهاء الآجال القانونية للإيداع .