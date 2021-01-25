عمال المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه FORAQUA بالحراش ينظمون وقفة إحتجاجية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
عمال المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه FORAQUA بالحراش ينظمون وقفة إحتجاجية
بقلم النهار أونلاين

نظم عمال المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه FORAQUA صبيحة اليوم وقفة إحتجاجية أمام مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية بالحراش.

وهذا تنديدا بالوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسة مطالبين الشركات المساهمة والمؤسسة الوطنية للتنقيب ENAFOR والديوان الوطني للبحث الجيولجي ORGM بالتدخل.

من أجل إنقاذ المؤسسة التي تعرف وضعية مالية جد صعبة .

بالإضافة إلى تراكم الديون انهك كاهل المؤسسة، وكذا التسيير الكارثي من طرف الإدارة وعدم الإستغلال الجيد للموارد المادية والبشرية للمؤسسة.

الامر الذي إنعكس سلبا على العمال الذين أصبحوا يعانون الأمرين حيث تم تسريح البعض منهم بقرارات تعسفية.

كما تعرض الباقي لعقوبات التنزيل في الدرجات والرتب والإحالة على العطل التقنية الإجبارية مع عدم ضخ الراتب الشهري بصفة منتظمة.

بالإضافة إلى ظروف العمل السيئة و الكارثية التي يمارس فيها العمال عملهم داخل المؤسسة خاصة داخل الورشات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=952318

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com