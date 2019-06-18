عمال المركز المالي لبريد الجزائر بوهران يرفضون المدير المطرود من قسنطينة

احتج، اليوم الثلاثاء، عمال المركز المالي لبريد الجزائر بوهران، عقب تعيين مدير جديد مطرود من ولاية قسنطينة بقرار و بإجماع عمالي وذلك لسوء تسييره.

وقد رفع المحتجون، شعارات مطالبة برحيل المدير الجديد “مطرود من مدينة الجسور قسنطينة ومرفوض بمدينة الأسود وهران”.. “منجل منجل يا قضاء البريد فيه الفساد”.. “نريد مدراء كفاءة لا محسوبية” و”بركانا من التهديدات هذا عصر التغييرات”.

وقد دعا المحتجون، اللذين دخلوا في حركات احتحاجية يومية لساعة منذ منتصف شهر ماي، جهات الوصية من أجل وضع حد للممارسات التعسفية للمدير ضدهم، والتي وصلت إلى حد الوعيد والتهديد وخلق الفتنة في وسط العمال

والتي من شأنها ضرب استقرار المركز المالي الجهوي الذي بني وسير بسواعد موظفيه واطاراته

مؤكدين على ضرورة الالتفات إلى مطلبهم الوحيد وهو رحيل المدير المطرود من قسنطينة وتطهير المؤسسة بوهران من المعينين بالمحسوبية التستر عن أخطائهم المرتكبة بولايات أخرى.