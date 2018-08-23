عمال الميناء بالمحطة البحرية في وقفة إحتجاجية بميناء سكيكدة

نظم أزيد من150 عامل بحار وقفة إحتجاجية بمناء سكيكدة صباح اليوم،رُفعت من خلالها جملة من المطالب المهنية والإجتماعية لإدارة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وفي إتصال مع النهار”أونلاين” قال أحد البحارة،المدعو عبد الرحمان،أن وقفتهم تعتبر الثانية وهي سلمية لحين تلبية مطالب كانت قد رفعت من قبل

وتتمثل مطالبهم،في الرفع من قيمة الأجور الشهرية التي تعتبرضعيفة حسبهم،عدم إستلامهم لمنح العلاوات والإستفادة من منح العجز والخطر.

وأضاف ذات المتحدث، أنه ولحد الساعة أزيد من 1300 مسافر 300 سيارة للمهاجرين ماتزال عالقة بالميناء لحين تلبية مطالبهم والعودة للعمل.

وأوضح أن الوقفة تزامنت ورحلة كانت متوجهة اليوم الخميس الى إيطاليا،تضمن مابين سكيكدة بالجزائر ومدينة جنوة بإيطاليا.

وقال ان مسؤول الفرع النقابي الممثل لهم يتحادث مع مسؤولي الشركة من أجل إيجاد حل والخروج بأرضية لتلبية مطالبهم والعودة للعمل بصفة آلية.