عمال النقل البحري يحتجون ويطالبون بضمان صب الأجور واستئناف النشاط

نظم اليوم عمال المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وقفة احتجاحية للمطالبة بإيجاد حل مستعجل للوضعية الكارثية للعمال بسبب تجميد نشاط النقل البحري للمسافرين جراء غلق الحدود البحرية منذ 17مارس 2020، الشيء الذي ادى إلى تدهور الوضعية المالية للمؤسسة .

وتمثلت مطالب العمال فيما يلي:

– إيجاد حل دائم لضمان صب أجور العمال في الأوقات المحددة، بما ان العمال ليس لديهم أي ذنب في غلق الحدود وتجميد نشاط المؤسسة.

– إستئناف نشاط النقل البحري للمسافرين وتحديد تاريخ لعملية الاستئناف.