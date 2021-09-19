عمال النقل البحري يحتجون ويطالبون بضمان صب الأجور واستئناف النشاط
بقلم خالد زوبيري
نظم اليوم عمال المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وقفة احتجاحية للمطالبة بإيجاد حل مستعجل للوضعية الكارثية للعمال بسبب تجميد نشاط النقل البحري للمسافرين جراء غلق الحدود البحرية منذ 17مارس 2020، الشيء الذي ادى إلى تدهور الوضعية المالية للمؤسسة .
وتمثلت مطالب العمال فيما يلي:
– إيجاد حل دائم لضمان صب أجور العمال في الأوقات المحددة، بما ان العمال ليس لديهم أي ذنب في غلق الحدود وتجميد نشاط المؤسسة.
– إستئناف نشاط النقل البحري للمسافرين وتحديد تاريخ لعملية الاستئناف.
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