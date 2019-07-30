عمال بلدية سيدي بلعباس يدخلون في إضراب عن العمل بسبب سوء التسيير

أصدر الفرع النقابي لعمال بلدية سيدي بلعباس إشعار بالاضراب لعمال بلدية سيدي بلعباس بسبب سوء تسيير رئيس البلدية ” توفيق عدة بوجلال “.

وحسبما اكدوا فيه انه قام بأخطاء كارثية وسوء تسيير من بينها عدم صب أموال العمال لأكتر من شهرين.

بالإضافة إلى طريقة التوظيف غير القانونية و الغريب في الأمر أنه قام بتوظيف متقاعد كمستشار خاص به و هذا ما يخالف القانون. حسبما أصدره بيان الفرع النقابي من شأنها قد تفتح الجهات المختثة تحقيقاتها ما جعل المراقب المالي يرفض قائمة صب الأجور.

وهو ما أثار إستيائهم الكبير، مطالبين السلطات العليا بالتدخل عاجلا وإيجاد حل يرضي الطرفين وتحقيق كل المطالب المشار إليها في البيان.