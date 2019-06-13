عمال تعاونية الحبوب بفرندة يحتجون ويشلون مختلف المخازن بسبب المدير

أقدم العشرات من العمال بتعاونية الحبوب والخضر الجافة بفرندة بتيارت على الدخول في إضراب وإحتجاج أدى الى شلل تام على مستوى التعاونية

ووحدات التخزين المنتشرة عبر 5 بلديات وذلك إحتجاجا منهم على قرار تحويل مديرهم “قوسم قادة”، والذي إعتبروه قرار تعسفي وظالم في حقهم

مساندين مدير التعاونية ومطالبين ببقائه بالتعاونية نظير الخدمات التي قدمها للعمال وحل عديد مشاكلهم التي كانت عالقة منذ قدومه

إلى التعاونية التي عرفت تغييرا وتطورا –حسبهم- كما طالبوا أيضا ضرورة محاسبة بعض المحسوبين على التعاونية الذين يسعون إلى خلق

الفوضى وتعطيل العمل مع الإضرار بالعمال مطالبين في نفس السياق ضرورة تسوية وضعياتهم ،

للإشارة أن المدير الجهوي للديوان المهني للحبوب على مستوى الجهة الغربية بوهران قد وقف على طلبات هؤلاء العمال حيث حث

على ضرورة مواصلة العمل من خلال مواصلة المدير الحالي لعمله مؤقتا الى غاية إيجاد حل جذري للمشكلة التي تم من خلالها حلها مؤقتا

وذلك من أجل إستئناف العمل لاسيما وأن التعاونية وجب عليها الدخول في عمل ونشاط مكثف خاصة وبداية حملة الحصاد والدرس هذه الأيام

كما أكد المدير الجهوي ضرورة التقيد بدراسة ملفات كافة العمال والتي كلف بها مدير التعاونية الحالي لدراستها

والإشراف على تنظيمها لتلبية مطالب العمال الذين يبقون متمسكين بالمدير الحالي