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عمال سونلغاز بالعاصمة يحتجون رفضا لزيارة وزير الطاقة عرقاب

أخبار الجزائر
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عمال سونلغاز بالعاصمة يحتجون رفضا لزيارة وزير الطاقة عرقاب
بقلم أسماء.ع

نظّم، العشرات من عمال سونلغاز، صبيحة اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المصلحة بالعاصمة.

وقام عمال سونلغاز، بالوقفة الاحتجاجية، رفضا لزيارة وزير الطاقة محمد عرقاب، إلى سونلغاز.

للإشارة، تتعرض حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، انتقادات لاذعة من قبل الشعب الجزائري والسياسيين.

ويجدر الذكر، أقدم الأسبوع الماضي، جمع غفير من المواطنين على محاصرة وزير الطاقة محمد عرقاب والوفد المرافق له بولاية تبسة.

وكان الوزير محمد عرقاب في زيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع إلى ولاية تبسة غير أن المواطنين منعوه من الخروج من المطار.

✅عمال #سونلغاز يتجمهرون أمام المقر بجسر قسنطينة في محاولة منهم لطرد #وزير_الطاقة

✅عمال #سونلغاز يتجمهرون أمام المقر بجسر قسنطينة في محاولة منهم لطرد #وزير_الطاقة

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Dimanche 21 avril 2019


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