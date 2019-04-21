عمال سونلغاز بالعاصمة يحتجون رفضا لزيارة وزير الطاقة عرقاب

نظّم، العشرات من عمال سونلغاز، صبيحة اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المصلحة بالعاصمة.

وقام عمال سونلغاز، بالوقفة الاحتجاجية، رفضا لزيارة وزير الطاقة محمد عرقاب، إلى سونلغاز.

للإشارة، تتعرض حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، انتقادات لاذعة من قبل الشعب الجزائري والسياسيين.

ويجدر الذكر، أقدم الأسبوع الماضي، جمع غفير من المواطنين على محاصرة وزير الطاقة محمد عرقاب والوفد المرافق له بولاية تبسة.

وكان الوزير محمد عرقاب في زيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع إلى ولاية تبسة غير أن المواطنين منعوه من الخروج من المطار.