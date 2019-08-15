عمال سيدار يحتجون للمطالبة بمنع طليبة من التدخل في مركب الحجار

تجمع، صباح أمس، المئات من عمال عملاق الحديد والصلب سيدار الحجار بعنابة، في حركة احتجاجية دعت إليها نقابة المؤسسة.

وطالب العمال المحتجون بتنحية الأمين العام لنقابة الشركة نور الدين عموري.

وقال المحتجون إن الأمين العام للنقابة ورغم خلعه وعزله ما يزال يمارس نفوذه لحد اليوم.

كما دعا عمل سيدار لإبعاد النائب بهاء الدين طليبة عن التدخل في نشاط وعمل المركب.

وقد رفع العمال المحتجون شعارات ولافتات تطالب بحمايتهم وحماية الشركة من تصرفات ونشاط غرباء عن المركب.

وتجمع العمال أمام الساحة المركزية للمركب، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة لاستمرار الإنتاج وعدم توقف المركب وبحضور محضر قضائي.

وأصدرت نقابة العمل التي دعت للاحتجاج بيانا، تطالب فيه بفتح تحقيق حول عدد من الملفات، للحفاظ على استقرار المركب ومكتسبات العمال.