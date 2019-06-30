عمال شركة أمن المنشآت الطاقوية يحتجون عن واقعهم بالوادي

جدد عمال الحراسة بـ”سونلغاز”، التابعين لشركة أمن المنشآت الطاقوية، إحتجاجهم أمام مقر المؤسسة بحي تكسبت، ببلدية الوادي.

ورفع المحتجون جملة من المطالب، أبرزها إعادة النظر في منحة المنطقة، التي لم ترتقي إلى تطلعات العمال، سيما العاملين بالجنوب، وفي أماكن خطرة.

إضافة إلى المطالبة بالترقية الآلية للعمال، على غرار بقية القطاعات الأخرى.

فيوجد من العمال، من يزاول عمله منذ سنوات طويلة، ولم يتم ترقيته أو حتى تغيير في راتبه.

إضافة إلى رفض التصنيف الحالي والمساواة بين جميع عمال الأمن بمؤسسة “سونلغاز”، كونهم يعملون في نفس الظروف، ونفس المهنة.

وأكد العمال، على مواصلة حركتهم الاحتجاجية، لحين الاستجابة لمطالبهم.