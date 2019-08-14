عمال شركة البناء والعمران للشرق بقالمة يدخلون في إضراب مفتوح

أخبار الجزائر
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عمال شركة البناء والعمران للشرق بقالمة يدخلون في إضراب مفتوح
بقلم مسعود مرابط

دخل أكثر من 100 عامل وعاملة بشركة البناء والعمران للشرق، ببومهرة احمد بقالمة، في إضراب مفتوح عن العمل.

وقال العمال المضربون إن احتجاجهم جاءت تنديدا بما اعتبروه تعسف المدير الجهوي للأشغال الثانوية بقالمة في استعمال السلطة.
واتهم العمال المدير بالانفراد باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى النقابة أو الطاقم الإداري، وعدم تلبية مطالب العمال وغلق أبواب الحوار.
وطالب المضربون برحيل المدير وبتحويل عقود العمال من مؤقتة إلى دائمة حسب الأقدمية.
كما دعا المحتجون لتدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول نهائية لمشاكل العمال التي تتلخص في تجديد الاتفاقية الجماعية وتنصيب لجنة المشاركة.
وقال رئيس الفرع النقابي للمؤسسة، أن من بين مطالب العمال أيضا تفعيل العلاوات ذات الصلة بالإنتاج ومراجعة تعويضات الضرر، ومنحة نهاية الخدمة ومنحة المرأة الماكثة بالبيت والأجر القاعدي.


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