عمال شركة “بي جي بي ” الصينية يحتجون ويطالبون السلطات بالتدخل في تنركوك بادرار

أقدم العشرات من العمال الجزائريين بشركة “بي جي بي”BGP الصينية والمختصة في اشغال الجيوفيزياء، بأدرار، على تظيم حركة احتجاجية واسعة داخل مقر الشركة وذلك تنديدا بالأوضاع المهنية والإجتماعية.

هذه الشركة التي باشرت حاليا انجاز احدى المشاريع الطاقوية الهامة باقليم دائة تنركوك الواقعة بنحو 280 كلم شمال عاصمة الولاية ادرار.

وأقدم العمال على الإحتجاج تنديدا بالاوضاع المهنية والاجتماعية التي يعانون منها مقارنة بنظرائهم من العمال الأجانب وخاصة منهم الصينيون.

حيث افاد في هذا الصدد عددا من العمال للنهار انهم يتقاضون اجور شهرية تقل ب50 بالمائة عن اجور رغم انهم يقومون بنفس المهام داخل الشركة الة جانب حرمانهم من عديد الامتيازات المهنية.