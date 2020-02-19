عمال مجمع “تونيك” لصناعة الورق يدخلون في إضراب

دخل عمال مجمع “تونيك” لصناعة الورق والتعليب في إضراب مفتوح منذ يوم أمس الثلاثاء عن العمل إلى حين تسوية مطالبهم.

وطالب عمال مجمع “تونيك”، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، بتسديد الرواتب العالقة، التموين والمستلزمات والمواد الأولية للإنتاج عن طريق رأس المال المتداول.

وأكدت الإدارة أن الأزمة التي تواجه المجمع تتجاوز الإمكانيات المادية له، مؤكدة إلتزامها برفع الإنشغال للسلطات العمومية لإيجاد الحلول.

في حين طالب العمال الذين يفوق عددهم 2500 عامل بصب أجورهم المتأخرة منذ شهر ديسمبر الماضي مرافعين من أجل إيجاد حلول لإستمرارية للمجمع.

وأبرز رئيس مجلس إدارة المصنع إدريس يعلاوي، أن الحجم الكبير لكتلة الأجور تسبب في إختلال توازن الميزانية، وتقدر حجم الأجور بـ 140 مليون شهريا أما المداخيل قدرت بـ 120 مليون دينار فقط كرقم أعمال شهري.