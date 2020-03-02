عمال مجمع “تونيك” يقطعون الطريق السريع في بواسماعيل بتيبازة

صعّد، صبيحة أمس الأحد، عمال مجمع “تونيك” ببواسماعيل في تيبازة، من إحتجاجاتهم، حيث قاموا بقطع الطريق السريع الرابط بين تيبازة والجزائر.

وهذا للفت انتباه السلطات، قصد الإستجابة لإنشغالاتهم المتمثلة في صبّ أجورهم المتأخرة، منذ خمسة أشهر كاملة.

وندد المحتجون بسياسة التماطل التي تنتهجها الإدارة في صب أجورهم العالقة، بالرغم من إضرابهم عن العمل، الأيام الماضية.

وقد خلّفت الحركة الإحتجاجية شللًا تامًا على مستوى الطريق السريع، مما إستدعى تدخل قوات مكافحة الشغب، التي حاولت تفرقة المحتجين، الّذين دخلوا في مناوشات معهم.

وقد حمّل المحتجون إدارة المجمع مسؤولية هذا الإنسداد، وكذلك غلق باب الحوار والتشاور حول المطالب المرفوعة، على رأسها صبّ الأجور المتأخرة وكذلك التمويل بالمستلزمات والمواد الأولية.

وأضاف المعنيون، أن الوضع صار لا يطاق ويتأزم يومًا بعد يوم، جراء التأخيرات في صبّ أجورهم ولا مبالاة الإدارة، التي قالوا إنّها أدارت ظهرها لإنشغالاتهم المطروحة، مما جعلهم يعيشون مشاكل وضغوطات نفسية كبيرة، لاسيما وأنّ غالبيتهم يعيلون أسرًا، وناشد أزيد من 2000 عامل بالمجمع تدخل السلطات العليا في البلاد، قصد تسوية المشكل القائم.