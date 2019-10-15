عمال مجمع علي حداد في تيارت يحتجون لعدم تقاضيهم أجورهم

نظم عمال شركة الحراسة وحماية الأمن العام، التابعة لمجمع رجل الأعمال علي حداد القابع في سجن الحراش، وقفة احتجاجية أمام مشروع إنجاز السكة الحديدية.

واحتج العمال لأجل تسوية وضعيتهم المالية، حيث لم يتلقوا أجورهم، منذ أكثر من 5 أشهر .

و قال أحد المحتجين في إتصال مع “النهار”، أن الاحتجاج جاء بعد فشل كل الاتصالات مع إدارة المشروع الواقعة في منطقة المشرف بسيدي واضح بتيارت، لتسوية وضعيتهم المالية.

حيث لم يتقاض عمال شركة الحراسة لمشروع إنجاز سكة حديدية التي تربط بين غليزان تيارت وتيسمسيلت أجورهم، منذ أكثر من 5 أشهر.

الوضع الذي جعل العمال، ينظمون احتجاجا أمام بوابة المشروع وقاموا بمنع الموظفين الإداريين من الدخول.

و طالب المحتجون، السلطات المعنية بضرورة التدخل لتسوية وضعيتهم المالية وتجديد عقود عملهم.

و قال مصدر عمالي، أن وضعية العمال أصبحت مزرية، خاصة وأنهم يحرسون في الظلام بعد أن أقدمت شركة سونلغاز منذ فترة، على قطع التيار الكهربائي لعدم تسديد الشركة لديونها.

ولا يزال عتاد ضخم، متواجد داخل الشركة يقدر بالملايير، حسب ذات المصدر.

الأمر الذي جعل العمال ينظمون احتجاجا، للفت انتباه المسؤولين لظروفهم والتي وصفوها بالصعبة.