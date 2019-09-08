عمال مجمع “كو جي سي” التابع لكونيناف يتقاضون أجر شهرين

تمكن عمال مجمع “كوجي سي” من سحب أجور شهري جوان وجويلية، بعدما حُرموا منها منذ تجميد أرصدة المجمع البنكية.

وسحب عمال المجمع المملوك لرجل الأعمال كونيناف المحبوس حاليا والمتابع بقضايا فساد الأجور يوم الخميس الماضي.

وحسبما علم من بعض العمّال، سيتم في وقت لاحق، صبّ أجر شهر أوت وأجر العطلة السنوية التي يدينون بها للمجمع.

ويأتي صب أجور عمال “كوجي سي” بعد مباشرة المتصرف الإداري المعين لتسيير المجمع مهامه في 26 أوت الماضي.

وكان المتصرف الإداري قد صرح لعمال المجمع في أول يوم من تولي مهامه، أنّ أولويته تسريح الأجور.

ويذكر أن قرار تجميد حسابات المجمع يعود لتاريخ 2 جوان بسبب التحقيق في قضايا فساد مع مالكه كونيناف.