عمال مجمع “وقت الجديد” يهددون بسحب الثقة من المسيرين

أصدرت هيئة إنقاذ مجمع الصحافة “الوقت الجديد”، بيانا لتبين فيه الحلول التي أقترحتها للخروج من أزمة المجمع، بعدما نظم العمال المجمع اليوم وقفة احتجاجية.

وجاء البيان، أن العمال طالبوا بالتعجيل في الإستجابة لمطالب العمال المرفوعة، وإيجاد حلول سريعة وجذرية في أقل من 72 ساعة.

واعتبر العمال أن قطع بث قناة “دزاير نيوز” تزامنا مع الوقفة الإحتجاجية التي نضموها صباح اليوم الأربعاء أمام دار الصحافة “طاهر آجاووت” بالعاصمة، قرارا تعسفيا، وغير أخلاقي.

خاصة وأن الإدارة تعمدت توقيف البث تزامنا مع الوقفة الإحتجاجية، بينما عادت قناة دزاير نيوز للبث بعد 5 ساعات فقط، وهذا بعدما أقدم العمال على التصعيد.

وهدد عمال مجمع “الوقت الجديد” انه في حال عدم الإستجابة لمطالبهم فإنه سيضطرون لسحب الثقة من المسيرين والإدارة والذهاب نحو تشكيل هيئة تسيير منتخبة تشرف على إدارة المجمع.