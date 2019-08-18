عمال محافظة الغابات يحتجون على نهب الثروة الغابية بوهران

نظم اليوم الأحد، عمال محافظة الغابات لولاية وهران وقفة احتجاجية أمام مديرية المحافظة الواقع بحي فارنونفيل.

ورفع العمال المحتجون لافتات وشعارات تطالب برحيل محافظ الغابات، وأخرى يقولون فيها إن “المساحات الغاببة ليست للبيع”.

كما دعا المحتجون إلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على ما وصفوه بالنهب الذي طال الثروة الغابية بوهران.

وحسب المحتجين، فإن تجاوزات أتت على الأخضر واليابس، تمت لصالح أطراف نافذة لتحويل مساحات غابية شاسعة إلى عقارات سكنية.

وشدد عمال محافظة الغابات على رفضهم العمل مع المحافظ الحالي والمطالبة برحيله.

كما طالب المحتجون بإيفاد لجنة تحقيق لتسليط الضوء على مساحات استفاد منها أصحاب نفوذ لبناء فيلات فاخرة بتواطؤ أطراف إدارية.