عمال مركب الخزف يعتصمون داخل خيمة أمام مقر المؤسسة في ڤالمة

قام، مساء أمس الأحد، عمال وعاملات مركب الخزف «إيتار» ڤالمة بمحاولة الاعتصام من خلال نصب خيمة أمام باب المركب قبل تدخل قوات مكافحة الشغب، التي طوقت المكان وقامت بفض الاعتصام وأجبرت العمال على نزع الخيمة، والدخول إلى المركب.

وقد رفع المعتصمون لافتة كتب عليها «نطالب تدخل رئيس الحكومة ووزير الصناعة لإنقاذ المركب»، مجددين مطالبهم القديمة المتمثلة في تسوية أجورهم العالقة منذ 10 أشهر، ووضع حد للنزيف الذي يتعرض له عتاد المركب من خلال بيعه في المزاد العلني، كما طالب العمال من الشريكين الجزائري والإيطالي بالحضور شخصيا للمركب من أجل تسوية حقوق العمال، وإيجاد مخرج للمشاكل الكثيرة العالقة التي يعرفها «إيتار» ڤالمة منذ سنوات، قبل أن تزداد حدة خلال العام الماضي.

مهددين بدخول جميع العمال في إضراب عن الطعام، مناشدين في الأخير السلطات المعنية وعلى رأسها الوزير الأول ووزير الصناعة بالتدخل العاجل.