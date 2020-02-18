عمال مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة يدخلون في إضراب

دخل عمال مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة “م ت ت م”، في إضراب لمدة 3 أيام، إبتداءً من 17 فيفري الجاري، بسبب عدم الإستجابة لمطالبهم خاصة المتعلقة بالجانب المهني.

وجاء في بيان للفرع النقابي للمركز، تحوز “النهار” على نسخة منه، أن هذا الإضراب، جاء بسبب وجود حالة استياء بين العمال، لفقدانهم الثقة بوصاياتهم، وهذا فيما يتعلق بالإشراف والإهتمام بانشغالاتهم ومطالبهم.

ومن أهم هذه المطالب، ملف إعادة تصنيف عدد كبير من مستخدمي دعم البحث، وكذا أعوان الصيانة والخدمة الذين تم تنزيلهم إلى رتب أدنى من الرتب التي كانوا فيها.

بالإضافة إلى المعاناة المهنية لمستخدمي دعم البحث الناتجة عن كل من القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي المجحفين.

وكذا التسيير الإداري الخاطئ السيء للمسار المهني، ومخطط التكوين، وتجميد الترقية في الرتب لعدة سنوات.

وكذا ظروف العمل التي هي في تدهور مستمر، وتفاقمت بالإجحاف في تصنيف معظم مستخدمي دعم البحث وإعادة ترتيبهم ومنهم من تم تنزيلهم لرتب أدنى.

وأكد الفرع النقابي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، من خلال البيان، على تصميمه على المضي قدما.

وطالب الفرع النقابي، بتطبيق نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات إدماج مستخدمي دعم البحث وإعادة ترتيبهم.

وتسوية الوضعية القانونية والإدارية لأعوان الصيانة والخدمة، الذين تم تنزيلهم في الرتب.

وأضاف الفرع في البيان، أنه سيواصل العمل من أجل الحفاظ على الحقوق المهنية لجميع العمال.