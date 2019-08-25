عمال مصنع زيت “صافية” في الشارع مجددا

خرج اليوم الأحد، العشرات من موظفي وعمال شركة “كوقرال” الخاصة بإنتاج زيت المائدة “صافية” في وقفة إحتاجية أمام مقر المصنع المحاذي لميناء الجزائر.

إحتجاجا لعدم تلقيهم أجورهم بعد تجميد الحكومة لأرصدة الشركة المتابع أصحابها قضائيا.

العمال طالبوا السلطات المعنية بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل الشركة وصب رواتبهم التي لم يتلقوها منذ 3 أشهر.

للإشارة أزيد من 450 موظفا ينتمون إلى شركة “كوقرال” المختصة في إنتاج زيت صافية التابعة لمجمع “كوجيسي”.

يعانون نفس المشكل بعد غلق الشركة أبوابها إثر فضيحة الفساد التي تسبب فيها صاحب المجمع “كوجيسي”.