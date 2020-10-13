عمال مكتب الدراسات “BEREP” يناشدون وزير السكن إنصافهم

ناشد موظفو مكتب دراسة وإنجاز المشاريع العمومي “BEREP” بالعاصمة وزير السكن والعمران للتدخل وإنصافهم.

نظم، اليوم الثلاثاء، عمال مكتب دراسة وإنجاز المشاريع التابع للقطاع العمومي “BEREP” وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب بحيدرة.

حيث طالبوا من خلالها تدخل وزير السكن والعمران لإنصافهم بعد تراكم المشاكل في المكتب، والتي باتت تعيق نشاطهم.

وأكد الأمين العام لنقابة عمال مكتب “BEREP”، نمر محود، في تصريح لـ “النهار اولاين”، أن “الوقفة الإحتجاجية نظمت بعد تسجيل تجاوزات كبيرة في إدارة المكتب”.

وقال نمر محود أن “خروقات إدارية باتت تمارس من قبل إدارة المكتب والمدير العام تجاه الموظفين”.

كما طالب النقابة بضرورة “توزيع المناصب في المكتب بإعتماد الكفاءات لا المعريفة”.

وأكد نمر “نطالب برحيل المدير العام والإدارة التابعة له”.

وقال “نحن نسعى ومنذ تولينا مناصب في المكتب إلى تقديم المنفعة العمومية”.

“لكن الإدارة الحالية غيرت وجهة العمل دون أي مشاروات معنا”، يضيف المتحدث.

“نطلب وزير السكن للتدخل قبل فوات الأوان، يقول الأمين العام للنقابة.