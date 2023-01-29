عمال موبيليس يتحدون الثلوج والبرد في المدية.. بوخزاني يثني عليهم ويوجه لهم الشكر
أشاد الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس، شوقي بوخزاني، بالمجهودات المبذولة من قبل عمال المؤسسة في سبيل تقديم أحسن الخدمات للمواطنين .
ونشر بوخزاني، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر أحد عمال الشركة يعمل وسط الثلوج بولاية المدية لضمان عدم انقطاع الشبكة بالمناطق النائية بالمدية.
وعلق بوخزاني على الفيديو الذي أرفقه بمنشور قائلا:” قد يبدو الأمر بسيطا، مجرد عمل يتقاضى عليه هؤلاء العمال أجرا ولكن العبرة كل العبرة هي “من يبحث عن النتائج سيجد السبل و أقوى سبيل هو الإرادة و العزيمة و اليقين بنبل الرسالة التي نؤديها، ومن يتكاسل أو لا يؤمن بالرسالة و الهدف سيجد مليون عذر و عذر ..”
وأضاف الرئيس المدير العام لشركة موبيلبيس:”هؤلاء العمال كان بإمكانهم التحجج بالظروف الصعبة، بالمخاطرة، بالمسالك المغلقة.. وكلها أسباب و ظروف حقيقية و لكنهم رغم ذلك اتخذوا مسلكا آخر و هو مسلك العزيمة و الإرادة، هو مسلك المؤمن بنبل الرسالة.”
وتابع ذات المتحدث:”لقد كان لي حديث مع هؤلاء العمال هذا الصباح ومايجعلنا نتفاءل بالمستقبل هو ردة فعلهم “نحن لم نقم سوى بعملنا”.
وختم المسؤول الأول عن شركة موبيليس قائلا:”تحية لكل من جعل خدمة مواطنينا غايته، تحية لكل عمال موبيليس، تحية لكل العاملين في كل القطاعات و الذين تتطلب مهامهم التضحية و تحمل الظروف الصعبة ليتمكن مواطنونا من التمتع بظروف مواتية و ظروف أفضل نعمل باستمرار لتحسينها.. مازال أمامنا الكثير من العمل و لكن بمثل هؤلاء الرجال متأكدون أن المستحيل ليس جزائريا.. معا نصنع المستقبل.”