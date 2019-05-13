عمال ميناء مستغانم يستأنفون العمل

استأنف عمال ميناء مستغانم التجاري، اليوم الاثنين، العمل وعادت الحركة إلى مختلف أرصفة هذه المنشأة الاقتصادية الحيوية بعد إضراب دام 18 يوما، حسبما لوحظ.

وجاءت هذه العودة للعمل بعد اتفاق بين ممثلي العمال والإدارة المؤقتة لمؤسسة ميناء مستغانم مساء أمس الأحد بوساطة من المفتشية الولائية للعمل تضمن إنهاء الحركة الاحتجاجية التي شلت الميناء منذ 25 أبريل الماضي وفتح المديرية العامة بعد أسبوعين من الغلق القصري.

وتضمن محضر الصلح بين الطرفين “عدم متابعة العمال المضربين قضائيا وإداريا ورفع الأجور بنسبة 20 في المائة في حدود الإمكانات المالية للمؤسسة ودفع رواتب الشهر الحالي الذي يتزامن مع الشهر الفضيل وإيجاد طريقة لتعويضها في الأسابيع المقبلة”

وبدأت الحركة الاحتجاجية بميناء مستغانم في 25 أفريل الماضي تم تحولت إلى إضراب دام 18 يوما وغلق كامل للمديرية العامة للمؤسسة التي تقع بالحي الإداري بصلامندر.

وطالب العمال في البداية بزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة بأثر رجعي من جانفي 2018 وبإدماج وترسيم المطرودين والمتعاقدين قبل أن يرفعوا سقف المطالب ليصل إلى رحيل الرئيس المدير العام والإطارات المسيرة للمؤسسة.

وخلف هذا الإضراب خسائر للمؤسسة قدرتها المديرية المالية ب 7.6 مليون دينار، يوميا

كما تّم تحويل 14 باخرة كانت بعرض البحر تنتظر الدخول للميناء نحو موانئ تنس وأرزيو ووهران والغزوات.