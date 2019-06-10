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عمال وحدة الخزف الصحي بالميلية في جيجل في إضراب عن العمل ليومهم الثالث

أخبار الجزائر
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عمال وحدة الخزف الصحي بالميلية في جيجل في إضراب عن العمل ليومهم الثالث
بقلم ايمن عبد الرحيم

يدخل عمال وحدة الخزف الصحي بالميلية في جيجل يومهم الثالث على التوالي في الاضراب عن العمل وحسبما صرح به هاتفيا للنهار ممثل عن العمال المضربين.

فان اسباب احتجاجهم و اضرابهم عن العمل تعود للمطالبة بفتح تحقيق معمق حول مصير القرض المالي الذي استفاذت منه الشركة على دفعات منذ 2012.

لاجل اقتناء عتاد جديد و تجهيزات عصرية لنطوير و تحسين الانتاج غير ان الهدف المنشود من وراء عملية القرض ” يضيف ” لم يتحقق.

مشيرا الى اقتناء بعض التجهيزات تبين انها غير مصنفة ضمن التجهيزات العصرية ناهيك عن حرمان عدد من اطارات و عمال الوحدة من امتياز التكوين و تحسين مستواهم المهني.

بالرغم من تخصيص جزء من قيمة القرض قدر بنحو 20 مليار سنتيم لذات الغرض الامر الذي زاد من تدمر و استياء عمال الوحدة و المطالبة بالتحقيق في مصير قيمة هذا القرض المالي.

مع التهديد بتصعيد الاحتجاج و الاضراب في حالة عدم الاستجابة السريعة لمطالبهم.

هذا وقد حاولنا الاتصال بادارة وحدة الخزف الصحي للحصول على اكثر توضحيات حول القضية لكن دون جدوى لاسباب تبقى مجهولة .


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