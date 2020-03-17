عمال وحدة تربية الدواجن المعاريف في المسيلة يدخلون في إضراب مفتوح

دخل عمال وحدة تربية الدواجن الواقعة ببلدية المعاريف جنوب عاصمة الولاية المسيلة، في إضراب مفتوح، مطالبين المسؤولين بالتدخل لإنقاذ الشركة.

وحسب تصريحات المضربين، فإن الأوضاع التي تسير بها هذه الأخيرة لا تنبئ بالخير، جراء التصرفات التعسفية والتسلط و”الحڤرة” ضد العمال، والتي يرونها بغير المعقولة وغير المهنية.

إلى جانب تأخر رواتب العمال، والتي تعدت عدة أشهر، أين تحولت حياتهم إلى جحيم بسبب تأخر رواتبهم، الأمر الذي دفعهم للإستدانة لدى الغير، وأن جل العمال يعيلون أسرًا.

كما طالب المعنيون بلجنة تحقيق للوقوف على الحالة الكارثية والمزرية التي تعرفها الوحدة التي كان يضرب بها المثل في الإكتفاء الذاتي للولاية، مع محاسبة مديرة الإنتاج والصحة على تصريحتها أمام العمال فيما يخص مرض الدجاج، بعد زيارتها الأخيرة للوحدة بتاريخ 27 فيفري الماضي.

كما شدد المضربون على ضرورة تثبيت العمال المتعاقدين الذين لديهم أكثر من سنة ونصف من العمل، ولهم الخبرة المهنية تشهد لهم بذلك، مطالبين بالتدخل العاجل للمدير العام للمؤسسة “مجمع تربية الدواجن وسط”، وحضوره الشخصي مطلب ملّح للنظر في الظروف المهنية والإجتماعية للعمال.