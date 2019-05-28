«عمال وموظفو قطاع وزارة الفلاحة في إضراب وطني بعد العيد»

الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة.. بن تراع رضا:

«عمال المركز الوطني CNCC في احتجاج وطني بسبب تعيين مدير جديد»

قررت النقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد الوطنية، الدخول في إضراب وطني بعد العيد مباشرة.

بسبب عدم تطبيق القرارات التي تم الموافقة عليها من طرف الوزير السابق عبد القادر بوعزڤي، والتعيينات العشوائية لمديرين معزولين عن مناصبهم.

وكشف الأمين العام النقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد الوطنية، بن تراع رضا.

في تصريح خص به «النهار»، الدخول في إضراب وطني بعد العيد مباشرة بسبب عدم تطبيق قرارات، يتم الموافقة عليها من طرف الوزير السابق عبد القادر بوعزقي.

والتعيينات الأخيرة العشوائية لمديرين معزولين عن مناصبهم في وقت سابق مرفوضين من قبل العمال.

وأضاف بن تراع رضا، أنه من بين المطالب التي وافقت عليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ترقية الموظفين الذين عملوا بالقطاع لأكثر من 10 سنوات.

غير أها لا تزال حبرا على ورق، ومنح زيادات في الرواتب الشهرية ومنح أخرى على غرار منحة الأخطار والعدوى لكل الموظفين بالمديريات الفلاحة عبر ولايات الوطن.

كما أضاف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة، أن الوزارة الوصية وافقت كذلك على منحة التوثيق.

ورفع التجميد عن التوظيف، بالإضافة إلى تدعيم القطاع بالوسائل المادية والبشرية ورقمنة القطاع.

للإشارة، أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بإحصاء الموظفين المعنيين وبالإدماج مع تقديم الآثار المالية الناجمة عن هذه العملية.

فيما تم إلغاء التكوين المسبق للتعيين برتب مكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي ومستشار تقني فلاحي بسبب التكلفة ونقص المختصين.

ومن جهة أخرى، نظم أمس عمال المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وقفة احتجاجية بسبب رجوع المدير السابق قسطالي توفيق.

أين رفع العمال لافتات وشعارات تحمل «نحن عمال المركز نطالب بالاستقرار» مطالبين الوزارة الوصية بإعادة النظر في قرار التعين الذي لا يخدم المركز.