عمال ENIEM تيزي وزو في عطلة إجبارية

صار عمال شركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM، بوادي عيسي، ولاية تيزي وزو، مجبرين على الدخول في عطلة إجبارية.

وهذا في قرار للمديرية العامة للمؤسسة الوطني، يقضي بالتوقف عن النشاط واللجوء إلى خيار العطلة التقنية إبتداءً من الأحد المقبل الثاني من فيفري القادم إلى غاية الإثنين 2 مارس المقبل.

حيث يعود سبب إحالة العمال على البطالة التقنية للمتاعب الكبيرة التي تعيشها هذه المؤسسة، إضافة إلى الصعوبة في الحصول على القروض لدى البنوك الوطنية وكذا الصعوبة في الحصول على الترخيص لإستيراد المواد الأولية التي تحتاجها المؤسسة لصناعة الآلات الكهرومنزلية.