عمال Ooredoo يتبرعون بالدم

نظمت Ooredoo يوم أمس الأحد، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم، عملية للتبرع بالدم من عمالها عبر مقرتها في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.

وحسب بيان للمؤسسة، حضر العملية، مديرة الوكالة الوطنية للدم حورية توافديت. ومديرة الموارد البشرية لمؤسسة Ooredoo سمية وداد بقة. ومدير الشؤون المؤسساتية رمضان جزايري.

وعرفت هذه العملية، التي تندرج ضمن جهود المسؤولية المجتمعية المستمرة التي تبذلها Ooredoo الجزائر. مشاركة كبيرة من الموظفين الذين تطوعوا للتبرع بالقليل من دمهم. مساهمين بذلك في دعم الاحتياجات الضرورية للمستشفيات ومراكز حقن الدم.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من المبادرات المنتظمة لمؤسسة Ooredoo التي تهدف إلى المساهمة بشكل كبير في رفاهية المجتمع الجزائري.

فمن خلال تشجيع المشاركة النشطة لموظفيها، تقوي المؤسسة الروابط داخل فرقها. وتُظهر رغبتها في إحداث تغيير ملموس في حياة الناس.

يجدر الذكر أن Ooredoo نظمت لعدة سنوات عمليات مماثلة حققت نجاحاً كبيراً وتجندًا قوياً للموظفين. مما سمح بجمع مئات أكياس الدم، ومساعدة الالاف من المرضى.

ومن خلال هذه العملية المواطنة، تثبت Ooredoo مرة أخرى التزامها اللامشروط اتجاه الصحة العامة والتضامن المجتمعي.