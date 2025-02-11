عمالOoredoo يتجندون لعملية التبرع بالدم

نظمت مؤسسةOoredoo، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم. عملية للتبرع بالدم شارك فيها عمالها عبر مقراتها في كل من الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة.

بتأطير من طرف طاقم طبي مؤهل، مكون من أطباء العمل لـOoredoo وللمؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي، جرت عملية التبرع بالدم هذه بحضور ممثلي الوكالة الوطنية للدم، مديرة الموارد البشرية لمؤسسة Ooredoo سمية وداد بقة، ومدير الشؤون المؤسساتية رمضان جزايري،والتي عرفت كعادتها، مشاركة معتبرة من طرف العمال الذين تطوعوا للتبرع بدمهم، مساهمين بذلك في دعم الاحتياجات الضرورية للمستشفيات ومراكز حقن الدم.

تندرج هذه المبادرة، التي اضحت تقليدًا متجذرًافي Ooredoo، في إطار إستراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة، والتي تشجع المشاركة الناشطة لعمالها في العمليات التضامنية.إضافة إلى تأثيرها الايجابي على الصحة العمومية، يعزز هذا النوع من المبادراتالروابط داخل فرقها ويؤكد التزام المؤسسة لرفاهية المجتمع.

يجدر الذكر أن Ooredoo نظمت لعدة سنوات عمليات مماثلة حققت نجاحاً كبيراً. في سنة 2024، نظمت ثلاث عمليات سمحت بجمع مئات أكياس الدم، مساهمة بذلك بتقديم مساعدة قيّمةللآلاف من المرضى.