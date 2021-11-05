عماني “مستعد لرئاسة شباب بلوزداد لكن بشرط.. “

أبدى الدولي الجزائري جمال عماني استعداداه لتولي منصب المدير الفني لشباب بلوزداد بعد إقالة حسين ياحي من منصبه.

وقال عماني في إتصال مع “النهار اون لاين” “قبل كل شيء أؤكد أني لست عاطل عن العمل”.

وأضاف في الحديث عن وضع الحالي “منذ 40 سنة وأنا في المجال الرياضي ولا أحد أمرني بفعل شيء ما”. وتابع “مستعد لتولي مهمة تسيير الإدارة لكن بشرط أن أتكلف بالشأن التسييري وحدي ولا أحد يملي عليا قراراته”.

وعن الفوضى السائدة في بيت النادي قال “أنا لا أعتبر أن بلوزداد تعيش فوضى”. وأردف “الفريق يمر بفترة فراغ وسوء الطالع، ستكون العودة قوية لبلوزداد بشرط يجب وضع اليد في اليد”.

وعن إتصال إدارة “مادار” به قال عماني “لا أحد من المسؤولين إتصل بي، لكن أؤكد لكم أن العشرات من الأنصار إتصلوا بي وطلبوا مني تولي المهمة”.

يذكر، أن عدد من المقربين من الفريق البلوزدادي يضغطون على إدارة النادي من اجل منح عماني فرصة التسيير. بحكم أن الرجل يملك “الكاريزما” قوية خاصة في التعامل مع اللاعبين.

طالع ايضا

سيكون المنتخب الوطني على موعد مع التنقل إلى القاهرة لمواجهة منتخب جيبوتي بالعاصمة المصرية الإثنين المقبل.

وسيتنقل وفد المنتخب مباشرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، أين سليتقي وفد اللاعبين مع البقية الناشطة في أوروبا على غرار إسلام سليماني ورياض محرز، أين يكتمل التعداد و يتنقل مباشرة إلى مصر.

كما سيقود الناخب الوطني جمال بلماضي أول حصة تدريبية في القاهرة الإثنين عند إكتمال التعداد.

يذكر، أن بلماضي سيكشف عن قائمة اللاعبين اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.