عمان تدعو لتنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية

أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، مباحثات عبر تقنية التحادث المرئي عن بعد مع وزير التجارة والصناعة وترويج الإستثمار لسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف.

وحسب بيان للوزارة، وجه قيس بن محمد اليوسف، دعوة رسمية للوزير، لزيارة سلطنة عمان رفقة وفد من المتعاميلن الاقتصاديين وتنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية.

كما تركزت المباحثات حول الجوانب التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين. وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصادرات. كما تم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

وأكد الوزيران على العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان. وأعربا عن حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح البلدين.