عمان.. مشاهد تحبس الأنفاس لإنقاذ محتجزين وسط السيول

خلف إعصار شاهين، فيضانات كبيرة إجتاحت عدة مدن في سلطنة عمان، مما أدى إلى محاصرة بعض المواطنين بسب السيول.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية مقطع فيديو لعملية إجلاء مواطنين محاصرين بسبب السيول التي نتجت عن العاصفة المدارية “شاهين”.

وقالت الوكالة إن طيران شرطة عمان السلطانية نفذ عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم الاثنين، في ولاية السويق بوادي البطحاء.

وسجلت عمان نزول عدد من الأودية بولايات محافظة شمال الشرقية، وهي وادي عندام بولاية المضيبي، ووادي البطحاء بنيابة سناو، ووادي قفيفة بولاية إبراء، ووادي العدفين ووادي مقل بولاية وادي بني خالد، والوادي الكبير بولاية دماء والطائين.

هذا وأكدت الأرصاد العمانية على استمرار تأثير العاصفة المدارية “شاهين” وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، ستمتد لاحقا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي.

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