عمايري: “إذا قررت الزواج فلن أختار إمرأة تشبه طليقتي أمل عرفة”!

كشف الممثل السوري، عبد المنعم عمايري، خلال حلوله ضيفا على برنامج “أكلناها”، مع زميله النجم “باسم ياخور”، عن رأيه بالزواج مرة جديدة.

وقال النجم السوري، عبد المنعم عمايري: “أنه يستبعد فكرة الزواج في القوت الحالي”.

كما رد “عبد المنعم عمايري” على سؤال، حول إذا قرر الزواج مرة ثانية هل سيختار إمرأة تشبه طليقته الممثلة، “أمل عرفة”، بـ: “كلا”، وعلل جوابه بأنه لا توجد شبيهة لأمل عرفة.

وقال عمايري: “أمل إمرأة خاصة ومميزة، وخصوصا بأمومتها، كما أنها فنانة لا تشبه أحدا، ولكن لن أختار إمرأة نتشبهها.. أمل لا يوجد من يشبهها”.