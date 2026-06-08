عمدة كانساس سيتي يرحّب بـ”الخضر” وأنصارهم
بقلم محمد لمين صحراوي
وكان المنتخب الوطني قد حلّ ليلة الأحد إلى الاثنين، بمدينة كانساس سيتي. التي اهتزّت على وقع أجواء خيالية، صنعها الجمهور الجزائري، الذي كسر هدوء المدينة ترحيبا بوصول رفقاء القائد رياض محرز.
ونشر عمدة كانساس، تغريدة عبر حسابه في منصة “إكس”. بمناسبة وصول “الخضر” استهلها باللغة العربية، وقال: ” السلام عليكم يا جزائر..”.
وواصل كوينتون لوكاس: “يُشرفنا أن نرحب بالأفناك وكل انصار المنتخب الجزائري في “كانساس سيتي” والمناطق المحيطة بها بمناسبة كأس العالم.”
السلام عليكم يا جزائر!
We’re honored to welcome Les Fennecs and all Team Algeria fans 🇩🇿 to Kansas City and surrounds for the World Cup. 🌍 pic.twitter.com/PuPs9iwKCP
— Mayor Q (@QuintonLucasKC) June 8, 2026
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