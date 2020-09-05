عمدة موسكو.. الصحافيون من بين أوائل متلقي لقاح “كورونا” الروسي

كشف عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم السبت، بأن الصحافيين سيكونون من بين الأوائل الذين لديهم الأولوية لتلقي اللقاح الروسي ضد كورونا “سبوتنيك V”.

ونقل موقع “روسيا اليوم” تأكيد عمدة موسكو بأن الدفعة الأولى من اللقاح ستكون الأولوية فيها للناس الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، بمن فيهم الصحفيون.

مضيفا بأنه من المقرر بدء إنتاج اللقاح الروسي الجديد بكميات كبيرة خلال شهري ديسمبر القادم وجانفي من العام المقبل.

لافتا إلى أن بعض الدفعات من لقاح “سبوتنيك V” ستكون جاهزة هذا العام وسيتم إرسالها للقطاعات المعرضة أكثر لخطر الإصابة بالفيروس.

كاشفا بأن الأولوية ستكون للقطاع الصحي والتجارة والإسكان والخدمات المجتمعية، وأجهزة إنفاذ القانون والصحافيين الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية.