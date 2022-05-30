عمراني:”الجميع استقبلني بحفاوة ولن أكشف ماقاله لي بلماضي”

رفض المُهاجم الجديد للمُنتخب الوطني الجزائري، بلال عمراني، الكشف عن الحديث الذي دار بينه وبين الناخب الوطني.

حيث قال، لاعب فريق كلوج الروماني خلال المنطقة المُختلطة أمسية اليوم الإثنين.

“أتمنى أن تسير الأمور على مايرام ونُحقق الفوز أمام أوغندا يوم السبت”.

“الجميع استقبلني بحفاوة، القدامى يُحاولون ادماجي في المجموعة بسرعة كبيرة”.

“لا يمكنني أن أكشف مادار بيني وبين بلماضي وأتمنى أن أُقدم الاضافة للخضر”.