عمراني:”الوصول إلى النهائي يعتبر تتويجا لنا”  

أبدى مدرب أولمبي الشلف عبد القادر عمراني سعادته الكبيرة بالتأهل إلى نهائي كأس الجمهورية على حساب شبيبة الساورة بملعب ميلود هدفي.

وقال عمراني في تصريح له عقب المباراة للتلفزيون “نهاية المباراة كانت صعبة من الناحية البدنية، والوصول إلى النهائي يعتبر تتويجا بالنسبة لنا”.

كما أضاف المدرب المخضرم “الشكر موصول إلى اللاعبين بحكم أنهم دافعوا على مدينة الشلف وألوان الفريق”.

وختم مدرب لايصو في حديثه عن المنافس “الروح الرياضية كانت سائدة طيلة مجريات المباريات، و أشكر شبيبة الساورة على المردود الذي قدموه، و حظ موفق في قادم المواعيد بالنسبة للمنافس”.

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