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عمراني:”لعبنا بالنار ولم نضمن التأهل بعد”

الرياضة
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عمراني:”لعبنا بالنار ولم نضمن التأهل بعد” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

حذر مُدرب فريق مولودية الجزائر “عبد القادر عمراني” أشباله من التساهل في المباراتين القادمتين ضد الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي.

“عمراني” أكد عقب مواجهة تاونغيث سهرة اليوم الثلاثاء أن التأهل لم يُحسم بعد مضيفا أن فريقه لعب بالنار في موقعة 05 جويلية الأولمبي.

مُدرب العميد قال في الندوة الصحفية:”لعبنا بتسرع كبير وأضعنا كرات سهلة. من الناحية الفنية لم نلعب كما يجب، وكدنا ندفع الثمن لأن المنافس كان بإمكانه أن يعدل النتيجة من هجمة مرتدة واحدة في أي وقت من المباراة”.

“أعتقد أننا قدمنا مستوى جيدا وصنعنا العديد من الفرص، وهذا هو الأهم لأنه سيسمح لنا بالتطلع للمستقبل بأمل كبير. لم نضمن التأهل بعد رغم أننا بحاجة إلى نقطة واحدة لتحقيق هذا الهدف الذي كان في البداية صعب المنال”.


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