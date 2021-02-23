عمراني:”لم نكن سيئين وواجهنا فريقا يمتلك خبرة كبيرة في إفريقيا”

الرياضة
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عمراني:”لم نكن سيئين وواجهنا فريقا يمتلك خبرة كبيرة في إفريقيا” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد مُدرب مولودية الجزائر “عبد القادر عمراني” أن فريقه لم يكن سيئا مُعتبرا الترجي الرياضي التونسي فريقا يمتلك خبرة كبيرة في إفريقيا.

عمراني قال في الندوة الصُحفية التي أعقبت لقاء سهرة الثلاثاء:”لا يجب أن ننسى أننا واجهنا فريقا يمتلك خبرة كبيرة في المنافسة، ولديه تجربة أحسن منا، إضافة إلى لاعبين مميزين، تعودوا على خوض البطولة القارية”.

وأضاف:”لم نكن سيئين، وأعتقد أن لاعبي فريقي قدموا ما عليهم، وكل ما لديهم فوق أرضية الميدان، قبل أن نتلقى هدفًا كنا قادرين على تفاديه”.

“فريقنا عانى كثيرا من الناحية البدنية، حيث وجدنا أنفسنا مجبرين على القيام بتغييرات اضطرارية وبالتالي لم نكن قادرين على تقديم أفضل من هذا”.


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