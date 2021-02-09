عمراني:”مواجهة الزمالك صعبة وتُمثل تحديا لنا”

أكد المُدرب الجديد لفريق مولودية الجزائر عبد القادر عمراني صعوبة مواجهة الزمالك المصري المُقررة يوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

عمراني قال اليوم الثلاثاء في تصريحات للإذاعة الوطنية:”مواجهة الزمالك تمثل تحديا لنا.. المباراة بالتأكيد ستكون صعبة، لكن يتعين علينا أن نكون جيدين في بدايتها وعلى درجة عالية من التركيز”.

“الزمالك فريق جيد ويملك خطا هجوميا قويا بدليل تصدره الدوري المصري.. سندرس نقاط قوته وضعفه وسنضع خططنا الفنية بناء على ذلك”.

“أشرفت على مولودية الجزائر في حصتين تدريبتين حتى الآن، ولا أعتقد نفسي شخصا جديدا، لأنني سبق ودربت بعض اللاعبين، فضلا عن معرفتي بالآخرين”.

وختم:”أعتقد أن لاعبي مولودية الجزائر يملكون إمكانيات فردية كبيرة يكفي فقط وضعها تحت تصرف المجموعة”.