عمراني:”هذه هي حقيقة مغادرتي للدفاع الحسني الجديدي”

نفى اليوم الجمعة المدرب الجزائري “عبد القادر عمراني” كل الشائعات التي تحدثت عن استقالته من تدريب فريقه الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

عمراني صرح لراديو مارس:”تحدثت العديد من المصادر عن رحيلي من الدفاع الحسني الجديدي.. أريد التأكيد أنني عدت للجزائر بعد توقف النشاط الكروي في المغرب بالاتفاق مع رئيس النادي”.

“عدت للجزائر لأكون جنب عائلتي لكنني ملتزم بعقدي مع فريقي الدفاع الحسني الجديدي والقابل للتمديد وهدفي انهاء الموسم معه فأنا شخص مسؤول”.

وختم:”أتواصل مع اللاعبين دائما لمنحهم البرنامج التدريبي وعلاقتي رائعة مع المسؤولين وسكان الجديدة وسأعود للمغرب بمجرد فتح الرحلات الجوية”.