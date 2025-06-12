عمراني: “أبدينا ردة فعل جيدة ضد البيض وأتمنى مستقبل أفضل لمولودية وهران”

ثمّن مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني، الفوز الذي حققه فريقه ضد مولودية البيض، وضمانهم البقاء، مبديا تمنياته في مستقبل أفضل لفريقه.

وصرح عمراني، عقب فوزهم بثلاثية مقابل هدفين أمام مولودية البيض: “لاعبينا أبدو ردة فعل جد ايجابية ضد منافس قوي، وهذا هو الأهم في هذه المباراة”.

كما أضاف: “آمنا في امكانياتنا إلى آخر دقيقة، رغم الضغط الذي كان على فريقنا من أجل ضمان البقاء”.

وتابع عبد اقلادر عمراني: “كل المباريات التي خضناها في مرحلة العودة من البطولة، كانت تحت ضغط رهيب، وأتمنى مستقبل أفضل لفريق مولودية وهران”.