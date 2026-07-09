عمراني: “أتشرف بتواجدي مع أولمبيك أقبو الذي يتميز بتنظيم كبير”

أبدى المدرب عبد القادر عمراني، ارتياحه الكبير لظروف العمل التي وجدها في فريقه الجديد أولمبيك أٌقبو، أين أشاد بالاحترافية الكبيرة التي يتميز بها النادي.

وقال عمراني، في تصريح للصفحة الرسمية لاولمبيك أقبو: “أتشرف بتواجدي في فريق أولمبيك أقبو”.

كما أضاف: “بعد عشرة أيام من مباشرتي العمل معه الفريق، وقفت على احترافية كبيرة وظروف عمل يتمناها أي مدرب، سواء من ناحية التنظيم، أو الامكانيات”.

وأردف: “مسؤولي الفريق يسهرون على توفير كل الامكانيات اللازمة، وضمان أفضل الظروف لانجاح التحضيرات”.

وتابع عبد القادر عمراني: “الفريق يملك تعداد جيد، على غرار بعض اللاعبين الشبان الذي يتمتعون بامكانيات في المستوى”.