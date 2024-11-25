عمراني: “أتمنى أن نسجل أفضل مشاركة للشباب في رابطة الأبطال”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، عن أمله في قيادة الفريق هذا الموسم لتسجيل أفضل مشاركة له في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح عمراني، اليوم الإثنين، في ندوته الصحفية التي تسبق مواجهة أورلاندو بيراتس، برسم الجولة الاولى من دور مجموعات رابطة الأبطال.

“لدينا لاعبين سبق لهم المشاركة في هذه المنافسة الإفريقية أربع مرات، واتمنى أن تكون تجربتهم هذا الأموسم هي الأفضل”.

كما أضاف مدرب الشباب: “الأمور لن تكون سلهلة، ولن تكون صعبة، هي متعلقة بمدى تركيز اللاعبين، ورغبتهم، بالإضافة لمردودهم فوق الميدان”.

وتابع عبد القادر عمراني: “علينا ايجاد الحلول اللازمة، ومعرفة كيفية تسيير المباراة مند بدايتها وإلى آخر دقيقة، مع التحلي بالثقة، والتركيز”.