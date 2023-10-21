عمراني: “أتمنى أن يكون قدومي فأل خير على الفريق”

عبّر المدرب القديم الجديد لفريق شباب قسنطينة، عبد القادر عمراني، عن سعادته الكبيرة، بالعودة من جديد إلى “السياسي” متمنيا أن تكون عودته فأل خير على النادي.

وفي أول انطباع للتقني التلمساني، على هامش، إعلان الإدارة ليلة الجمعة إلى السبت. تعيينه على رأس العارضة الفنية للفريق، قال عمراني: “شعوري شعور أي مدرب اشتغل سابقا في الفريق”.

وأضاف: “بالنسبة لي عودة إلى البيت وهذا شيء مهم بالنسبة لي. وأنا وسط عائلتي والأكيد أنني سعيد، وأتمنى أن يكون قدومي فأل خير على الفريق.”